Годовая чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ упала в 10 раз

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ за 2024 год упала более чем в 10 раз, до 8,32 млрд рублей с 83,4 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка снизилась на 29%, до 192,3 млрд рублей, при снижении себестоимости на 13% (до 134 млрд рублей), валовая прибыль упала на 49%, до 58,5 млрд рублей.

Отчетность "АЛРОСА" по РСБУ является неконсолидированной, в ней не учитываются показатели "дочек" компании, крупнейшие из которых - "Алмазы Анабара" и "Севералмаз".