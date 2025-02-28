Годовая выручка "АЛРОСА" по МСФО упала на 26% до 239 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2024 года составила 239,1 млрд рублей, что на 26% ниже данных 2023 года, говорится в сокращенной консолидированной отчетности компании.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 255,2 млрд рублей.

Себестоимость продаж "АЛРОСА" снизилась на 11%, до 157,5 млрд рублей.

EBITDA упала на 44%, до 78,64 млрд рублей, ниже консенсуса (80,12 млрд рублей).

Свободный денежный поток по итогам года был отрицательный - минус 17,64 млрд рублей против положительного в 2,18 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль компании упала на 77%, до 19,3 млрд рублей.

Чистый долг "АЛРОСА" вырос до 107,91 млрд рублей по сравнению с 36,14 млрд годом ранее. Показатель чистый долг к EBITDA вырос на конец 2024 года до 1,37x c 0,26x годом ранее.

Оценка запасов алмазов выросла к концу года до 129,93 млрд рублей по сравнению с 84,27 млрд годом ранее и 57,4 млрд рублей по итогам первого полугодия.