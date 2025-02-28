Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал рост жалоб пользователей на проблемы в работе банковских приложений, причиной которых стал сбой на магистральной сети операторов связи в Москве, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"28 февраля с 15:05 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов банков ВТБ, Сбербанк, Т-Банк. Причина - сбой на магистральной сети операторов связи в городе Москва", - сообщает пресс-служба.

С 15:20 фиксируется снижение количества жалоб, сказано в сообщении.



