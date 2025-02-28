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Роскомнадзор сообщил о глобальном характере сбоя в работе WhatsApp

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора фиксируют глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе сервиса Whatsapp. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу интернет-пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой мессенджера WhatsApp.

Роскомнадзор Whatsapp
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