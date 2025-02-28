Поиск

Опубликован приказ Минстроя о минимальных требованиях к отделке квартир

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Опубликован приказ Минстроя, устанавливающий минимальные требования к результату отделочных работ на объекте долевого строительства и входящих в состав такого объекта элементов отделки.

Документ от 19 февраля 2025 года размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщал ранее сайт министерства, минимальные требования к результату отделочных работ вводят для оштукатуренных и облицовочных элементов поверхностей стен, качества обойных и малярных работ, готовых покрытий пола, оштукатуренных потолков, устройства навесных и натяжных потолков.

В декабре 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий застройщикам с 1 марта 2025 года использовать собственные стандарты качества отделки квартир вместо требований технических регламентов, предусмотрев это в договоре с дольщиком. При этом такие стандарты должны иметь требования к качеству не ниже минимальных, установленных Минстроем. Именно они и содержатся в новом приказе министерства. Планировалось, что он должен вступить в силу с той же даты и будет действовать в течение шести лет.

Минстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });