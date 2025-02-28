Опубликован приказ Минстроя о минимальных требованиях к отделке квартир

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Опубликован приказ Минстроя, устанавливающий минимальные требования к результату отделочных работ на объекте долевого строительства и входящих в состав такого объекта элементов отделки.

Документ от 19 февраля 2025 года размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщал ранее сайт министерства, минимальные требования к результату отделочных работ вводят для оштукатуренных и облицовочных элементов поверхностей стен, качества обойных и малярных работ, готовых покрытий пола, оштукатуренных потолков, устройства навесных и натяжных потолков.

В декабре 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий застройщикам с 1 марта 2025 года использовать собственные стандарты качества отделки квартир вместо требований технических регламентов, предусмотрев это в договоре с дольщиком. При этом такие стандарты должны иметь требования к качеству не ниже минимальных, установленных Минстроем. Именно они и содержатся в новом приказе министерства. Планировалось, что он должен вступить в силу с той же даты и будет действовать в течение шести лет.