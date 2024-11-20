В России спрос на специалистов стройотрасли вырос за пять лет в три раза

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на специалистов строительной отрасли в 2024 году вырос в три раза, сообщает сайт компании интернет-рекрутмента HeadHunter (hh.ru).

"Cитуация на кадровом рынке строительных специальностей за последние три-пять лет ухудшилась. Так, в первом квартале 2024 года было опубликовано более 12,4 тысячи вакансий, что на 18% больше, чем в том же периоде прошлого года. Если сравнивать с ситуацией пятилетней давности, то спрос на специалистов строительной отрасли вырос втрое", - отмечается в материалах.

По данным Минстроя, отрасли на сегодняшний день не хватает около 200 тысяч бетонщиков, электрогазосварщиков, монтажников и маляров. Эксперты уверены, что решить эту проблему можно, если компании начнут активнее принимать участие в процессе обучения и вовлечения кадров в рабочую практику, а государство будет вести системную работу по стимулированию и повышению престижа рабочих специальностей, что уже отражено в "дорожной карте" Минстроя по подготовке кадров.

В министерстве отмечают, что рабочие специальности - самые востребованные на данный момент на рынке труда. При этом ни развитие технологий, ни искусственный интеллект пока не способны заменить ручной труд в строительстве, а значит представители соответствующих профессий будут максимально востребованы еще не одно десятилетие.

Дополнительным "за" в обучении и повышении квалификации специалистов строительной отрасли является активное развитие отрасли, эволюция и развитие технологий и функционала рабочих.

Специалистов в свою очередь объединяет стремление к развитию профессиональных компетенций. Помимо базового профессионального образования сегодня вниманию рабочих представлены специализированные курсы и программы повышения квалификации, в том числе от производителей, создающих обучающие курсы и программы. Все большую популярность набирают отраслевые мероприятия, объединяющие на своих площадках как профессионалов, так и начинающих специалистов. Так, одно из крупнейших мероприятий для маляров и монтажников гипсокартона объединил на своей площадке более 2 тысяч специалистов. "Слет маляров" стал днем интенсива в профессионально среде. Вниманию участников были представлены новые продукты и технологии, выступления лидеров рынка строительных и отделочных работ, а также уникальные программы для профессионального сообщества.