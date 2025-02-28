Путин проведет 4 марта переговоры с премьер-министром Мьянмы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 4 марта проведет переговоры с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что по итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.