Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет переговоры с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

22-23 февраля Мьянму посетил с рабочим визитом министр экономического развития РФ Максим Решетников. Там прошло заседание межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе визита Решетников встретился с Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов и торгово-экономическое взаимодействие.

Кроме того, Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне "Давэй". "Текст меморандума содержит базовые параметры сразу нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы. Речь идет о проектах по строительству порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода", - пояснил Решетников.

По итогам межправкомиссии он также сообщил, что в высокой степени готовности находится соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой, оно может быть подписано уже в марте.