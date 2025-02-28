Украинские дроны сбиты над шестью регионами РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Еще 17 украинских беспилотников нейтрализованы вечером в пятницу над рядом регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 20:05 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и подавлены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что пять БПЛА сбиты над территорией Смоленской области, четыре БПЛА над территорией Республики Крым, три БПЛА над территорией Белгородской области, по два БПЛА над территориями Брянской и Воронежской областей и один БПЛА над территорией Тверской области.

Ранее сообщалось о поражении 53 беспилотников над четырьмя регионами страны.