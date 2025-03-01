48 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами РФ, сообщило Минобороны.

21 беспилотник сбит над территорией Тверской области, 11 – над Крымом, пять - над Брянской областью, по три дрона - над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два - над территориями Смоленской и Липецкой областей, один дрон ликвидирован над Курской областью.

В Удомле Тверской области фрагменты БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Игорь Руденя.