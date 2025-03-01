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Группировки войск "Запад" и "Восток" продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ на ряде участков в зоне специальной военной операции, украинская сторона за сутки потеряла более 1 тыс. человек.

"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем, авиации мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купинска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя", - заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М-113, бронеавтомобиль Humvee производства США, четыре пикапа и роботизированная платформа", - отметил он.

Бигма сообщил, что в данном районе уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, 20 пунктов управления БПЛА, четыре полевых склада артиллерийских боеприпасов.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сказал, что войсками было продолжено продвижение вглубь обороны ВСУ, сбиты четыре тяжелых украинских коптера, уничтожен склад ГСМ и три пункта управления беспилотной авиации. Он отметил, что потери ВСУ здесь за сутки составили более 185 человек.

По данным начальника пресс-центра "Южной" группировки войск Вадима Астафьева, подразделения нанесли удары по украинским силам в районе Северска, Краматорска, Белой Горы, Константиновки, Часова Яра, были занятые более выгодные позиции, ВСУ потеряли свыше 170 человек.

"Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Николаевки, Никольского и Антоновки. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной и станцию радиоэлектронной борьбы", - заявил в субботу начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

Группировка "Север" сообщила, что нанесены удары по украинским силам на харьковском направлении, ВСУ потеряли до 90 человек.

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, за сутки ВСУ потеряли до 345 человек, семь боевых бронированных машин, два танка, в том числе Leopard.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Иван Бигма Северск Краматорск Константиновка
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