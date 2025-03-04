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В группировке войск "Запад" заявили об уничтожении 25 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 25 пунктов управления дронами вооружённых сил Украины (ВСУ) и две станции спутниковой связи Starlink, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма во вторник.

"Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 25 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink, пять боевых складов артиллерийских боеприпасов", - сказал Бигма.

По его словам, подразделения группировки продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", - сообщил представитель группировки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Иван Бигма ВСУ
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