Аэропорты Ярославля и Костромы возобновили прием и отправление рейсов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщили в Росавиации утром в субботу.

"В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) в 06:10 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщалось, временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы были введены вечером в пятницу.