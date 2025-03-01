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Что случилось этой ночью: суббота, 1 марта

Переговоры Трампа и Зеленского, ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы, закон о счетах для иноагентов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Украина не подписали в пятницу соглашение о редкоземельных металлах. Переговоры в Белом доме завершились досрочно из-за разногласий между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. После встречи Трамп заявил, что Зеленский пока не готов к мирному разрешению ситуации на Украине.

- Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы вечером 28 февраля. Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы с 21:00 по московскому времени. В 06:10 ограничения были сняты.

- В Удомле (Тверская область) фрагменты беспилотника попали в окно жилого дома, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Игорь Руденя.

- В РФ вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов, на которые будут поступать авторские отчисления и иные платежи. Право распоряжаться средствами со счета иноагенты получат только после того, как их статус будет отменен.

- У папы римского Франциска произошел приступ бронхоспазма. Понтифику сделали аспирацию бронхов и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции легких. Процедуры дали хорошие результаты, сообщили в Ватикане.

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