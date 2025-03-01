Участок федеральной трассы Уфа-Оренбург в Башкирии временно закрыт из-за непогоды

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ограничение для всех видов автотранспорта действует на участке федеральной автодороги Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии из-за ограниченной видимости, сообщает региональный Госкомитет по ЧС в субботу.

"Введен перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан, со 146 км (н.п Новая Васильевка Стерлитамакского района) по 170 км (г. Салават), в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (ограничение видимости)", - говорится в сообщении.

Объезд данного участка осуществляется через город Салават, добавили в ведомстве.

Ориентировочное время окончания перерыва движения по участку федеральной дороги - 13:00 (местного времени) 1 марта.