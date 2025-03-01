Поиск

Участок федеральной трассы Уфа-Оренбург в Башкирии временно закрыт из-за непогоды

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ограничение для всех видов автотранспорта действует на участке федеральной автодороги Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии из-за ограниченной видимости, сообщает региональный Госкомитет по ЧС в субботу.

"Введен перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан, со 146 км (н.п Новая Васильевка Стерлитамакского района) по 170 км (г. Салават), в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (ограничение видимости)", - говорится в сообщении.

Объезд данного участка осуществляется через город Салават, добавили в ведомстве.

Ориентировочное время окончания перерыва движения по участку федеральной дороги - 13:00 (местного времени) 1 марта.

Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах

Аэропорты Ярославля и Костромы возобновили прием и отправление рейсов

Аэропорты Ярославля и Костромы возобновили прием и отправление рейсов

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5928 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });