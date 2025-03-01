Участок трассы Уфа-Оренбург в Башкирии открыт после временных ограничений

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сняты ограничения, введенные на участке федеральной автодороги Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии, сообщает региональный Минтранс в субботу.

"Движение по трассе Р-240 Уфа-Оренбург открыто. Движение на участке от Новой Васильевки до Салавата осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

Ограничение движения для автотранспорта было введено с 06:20 (местного времени) 1 марта, со 146 км - от населенного пункта Новая Васильевка Стерлитамакского района по 170 км - до города Салават, в связи с неблагоприятными погодными условиями.