Поиск

Участок трассы Уфа-Оренбург в Башкирии открыт после временных ограничений

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сняты ограничения, введенные на участке федеральной автодороги Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии, сообщает региональный Минтранс в субботу.

"Движение по трассе Р-240 Уфа-Оренбург открыто. Движение на участке от Новой Васильевки до Салавата осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

Ограничение движения для автотранспорта было введено с 06:20 (местного времени) 1 марта, со 146 км - от населенного пункта Новая Васильевка Стерлитамакского района по 170 км - до города Салават, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Башкирия Р-240 Новая Васильевка Салават
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Роскомнадзоре заявили, что YouTube в России недоступен

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах

Аэропорты Ярославля и Костромы возобновили прием и отправление рейсов

Аэропорты Ярославля и Костромы возобновили прием и отправление рейсов

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5928 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });