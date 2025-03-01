Госдума 5 марта рассмотрит проект закона о запрете иноагентам заниматься просвещением

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах палаты 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества", - процитировали в пресс-службе Думы слова Володина.

Председатель Госдумы напомнил, что 1 марта вступает в силу закон, который обязывает иностранных агентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности.