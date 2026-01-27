Иноагентам запрещено заниматься просветительской деятельностью в РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление, согласно которому лица, признанные иностранными агентами, не могут заниматься просветительской деятельностью.

Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Пункт 6 Правил осуществления просветительской деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № 1195 "06 утверждении Правил осуществления просветительской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 28, ст. 5112), изложить в следующей редакции:

6. Просветительская деятельность не может осуществляться иностранными агентами", - говорится в постановлении.