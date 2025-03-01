Спасатели возобновили поиск пропавшего в горах Сочи лыжника

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС России после нескольких дней перерыва, возобновили поиск лыжника, пропавшего на склоне горы Аибги в Сочи, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Сегодня утром спасатели ЮРПСО МЧС России на вертолете вылетели на хребет Аибга, где 24 февраля сошла лавина. В течение нескольких дней ведение поиска пропавшего лыжника было невозможно, так как в районе происшествия сохранялась высокая лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели выставили двух наблюдателей за лавиной, остальная группа из 8 человек высадилась ниже по склону и начала поиск с использованием лавинного снаряжения.

В месте проведения работ еще вчера сходили небольшие лавины, в связи с чем рельеф местности постоянно меняется, добавили в пресс-службе ведомства.

Снежная лавина сошла 24 февраля на южном склоне Аибги в балке Глубокая, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор". Двое сноубордистов связались со спасателями по телефону и сообщили свои координаты. Один из них рассказал, что был свидетелем схода лавины и видел, как лыжника снесло снежной массой. После того, как поток остановился, он начал спускаться вдоль и искать пропавшего при помощи лавинного снаряжения, но поиск результатов не дал.

25 февраля из-за ухудшения погоды поиск пропавшего в горах лыжника был временно приостановлен.