Спасатели обнаружили тело пропавшего в горах Сочи лыжника

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело лыжника, пропавшего на склоне горы Аибги в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

Снежная лавина сошла 24 февраля на южном склоне Аибги в балке Глубокая, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор". Двое сноубордистов связались со спасателями по телефону и сообщили свои координаты. Один из них рассказал, что был свидетелем схода лавины и видел, как лыжника снесло снежной массой. После того, как поток остановился, он начал спускаться вдоль и искать пропавшего при помощи лавинного снаряжения, но поиск результатов не дал.

25 февраля из-за ухудшения погоды поиск пропавшего в горах лыжника был временно приостановлен и сегодня возобновлен.