Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение четырем украинским бригадам в ДНР и Днепропетровской области.

"Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - сказали в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области и Новое Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

По его данным, потери украинской армии за сутки составили: до 190 военных, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ составили: свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Как отметили военные, "подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю".

По их словам, нанесено поражение шести бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, потери украинской армии составили: до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, потери армии Украины составили: до 55 военных, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Военные сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по пяти украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях. "ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - сказали в ведомстве.