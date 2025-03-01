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Минобороны РФ сообщило об ударах по обеспечивающим ВПК Украины энергообъектам

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по украинским энергетическим объектам, аэродромам и местам хранения беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, удары также нанесены по подразделениям и технике армии Украины в 136 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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