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Минобороны заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 220 военных

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 220 человек, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в его сообщении.

Как отметили ведомстве, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 295 военных, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2 095 боевых бронированных машин, 2 264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий также уничтожены: 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девять РЛС противовоздушной обороны, 51 единица инженерной и другой техники ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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