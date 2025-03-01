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Военные РФ нанесли удары по ВСУ в Курской и Сумской областях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российская армия ведет наступательные действия против ВСУ в Курской области, в течение суток нанесены удары по подразделениям 12 украинских бригад и двух полков, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Горналь, Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня, Первый Княжий, Косица, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный", - говорится в его сообщении.

По данным министерства, группировкой "Север" удары по ВСУ также нанесены в районе ряда населенных пунктов Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина Сумская область
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