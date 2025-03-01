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Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU -Движение всех видов транспорта возобновили с 19:00 на участке Военно-Грузинской дороги, закрытом ранее из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как сообщалось, движение на участке Военно-Грузинской дороги город Владикавказ - населенный пункт Ларс было закрыто для всех видов транспорта 28 февраля с 16:15 по московскому времени из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано более 3,9 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Верхний Ларс Владикавказ
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