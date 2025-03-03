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Военно-Грузинская дорога временно закрыта для грузовиков

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запретили из-за непогоды на территории Грузии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из РФ с 22:40 (мск) 3 марта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога МЧС России Владикавказ
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