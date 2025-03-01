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СКР возбудил дела по преступлениям против граждан РФ в ходе выборов в Абхазии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ расследует дела, в том числе о терроризме, в связи с угрозами россиянам в Абхазии в ходе выборов президента республики, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм", - сказала она в субботу журналистам.

По ее словам, 1 марта в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Абхазии "произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии, зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями".

"В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Идет активная работа по задержанию всех причастных", - сообщила Петренко.

Представитель СКР напомнила, что ведомство "расследует уголовное дело по факту угроз гражданам России абхазской, армянской и русской национальностей, являющихся также гражданами Абхазии".

"В расследовании есть серьезные подвижки. В частности, в нем появились, кроме ранее названных, новые подозреваемые", - заявила Петренко.

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. Как сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан, явка составила более 70%, всего проголосовали порядка 100 тыс. человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися - для этого необходимо участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

На высший пост в Абхазии претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре - вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

Предварительные итоги выборов абхазский ЦИК объявит в воскресенье.

Светлана Петренко СКР Абхазия
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