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В Абхазии неизвестные напали на избирательный участок

Ранены два человека

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Группа неустановленных лиц попыталась сорвать голосование на одном из избирательных участков в Гагрском районе, при попытке задержать нападавших они открыли огонь, два человека получили ранения, сообщил глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.

"В 14-м округе на участке №5 в Цандрыпше была попытка сорвать выборы, зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку. Но ситуация была взята под контроль сотрудниками правоохранительных органов. На посту ГАИ в Мюссере сотрудники милиции попытались остановить вооруженных людей, но те, не подчинившись этим требованиям, открыли огонь. В результате перестрелки двое граждан республики доставлены в больницу", - сказал Маршан.

Как сообщили в МВД Абхазии, инцидент на избирательном участке в поселке Цандрыпш произошел за полчаса до завершения голосования. В результате нападения повреждены избирательная урна и документы.

"Нападавшие предприняли попытку скрыться на автомобилях. В ходе их преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Объявлен план "Перехват", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Генпрокуратуры республики, в нападении на избирательный участок №5 в Цандрыпше участвовали до 20 вооруженных людей в масках, возбуждено уголовное дело.

"1 марта примерно в 19:30 часов группа вооруженных лиц в масках в количестве до 20 человек совершили нападение на избирательный участок №5 округа №14 "Цандрыпшский", расположенный в средней школе №2 с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии и, угрожая насилием, опасным для жизни в отношении членов избирательной комиссии и сотрудников милиции, повредили избирательную урну и скрылись с места преступления", - сообщили в надзорном ведомстве.

Позднее Минздрав Абхазии сообщил, что один пострадавший ранен в живот, у второго касательное ранение грудной клетки.

"В Гудаутскую больницу доставлены два пациента. Один пациент с проникающим ранением брюшной полости. На данный момент пациент находится в операционной. Медики проводят весь комплекс необходимых мероприятий. Второй пациент с касательным ранением грудной клетки после проведенных мероприятий отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении министерства.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, в том числе по статье о терроризме.

"Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Республике Абхазия произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями", - сообщили в СКР.

"В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Идет активная работа по задержанию всех причастных", - добавили там.

Абхазия Генпрокуратура Маршан СКР
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