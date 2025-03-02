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Минобороны РФ сообщило, что группировки "Запад" и "Центр" улучшили положение

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение и положение по переднему краю, группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", - сказали в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что группировка "Центр" нанесла удары по 16 украинским бригадам и одному полку в районах 13 населенных пунктов ДНР.

По данным военных, потери армии Украины за сутки составили: до 475 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, пять артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки "Запад" нанесли поражение шести бригадам ВСУ в ДНР и ЛНР, потери украинской армии составили: до 240 военных, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств, сообщили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск составили: до 320 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов, заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщили военные.

По их словам, группировка нанесла поражение девяти бригадам и одному полку ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери армии Украины за сутки составили: до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск Харьковской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ за сутки составили: до 25 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Степовое, Каменское, Лобковое Запорожской области, Антоновка и Велетенское Херсонской области", - заявили в министерстве.

Как сообщили военные, "ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов".

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ЛНР Запорожская область Харьковская область Херсонская область
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