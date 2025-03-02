Военные РФ нанесли удары по объектам газопереработки и военным аэродромам Украины

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток нанесли удары по ряду оборонных объектов на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве в воскресенье, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в Минобороны.