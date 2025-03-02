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Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны ВСУ на села Тишанка, Двулучное и Муром, есть разрушения.

"Три населенных пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор уточнил, что в селе Тишанка из-за прилета снаряда повреждены частное домовладение, социальный объект и легковой автомобиль. Также есть повреждения на ЛЭП, в результате которых в восьми населенных пунктах временно отсутствует электроснабжение.

В селе Двулучное Валуйского округа из-за удара беспилотника повреждено домовладение. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона разрушены частный дом и надворная постройка, добавил Гладков.

Белгородская область
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