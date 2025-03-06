В белгородской Рождественке женщина пострадала в результате атаки дрона

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшей в результате ночной атаки дрона ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа.

"Сегодня днем за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram.

По уточненной информации, в селе повреждены социальный объект, пять частных домовладений и надворные постройки.

Губернатор также сообщил о новых атаках украинских дронов на белгородские села: "В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в жилом доме выбиты окна, посечена кровля, а также разрушена надворная постройка".

Еще один дрон сбросил взрывное устройство в селе Новое Волоконовского района - там повреждены кровля, остекление, ворота и фасад частного дома.

Ранее Гладков сообщил, что ночью в селе Рождественка Грайворонского округа вследствие сброса взрывных устройств с БПЛА огнем уничтожен частный дом.