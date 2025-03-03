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Минобороны РФ сообщило о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России.

"В понедельник, 3 марта, в 01 час 22 минуты мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Плесецк Союз-21б военный спутник
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