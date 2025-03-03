Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата в интересах Минобороны России на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в оборонном ведомстве.

В понедельник в 01:22 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.