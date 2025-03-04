Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за задымления на борту

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск - Аян, вернулось в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба хабаровской транспортной прокуратуры.

"4 марта воздушное судно L-410, следовавшее по маршруту Хабаровск - Аян, в связи с задымлением в салоне при наборе высоты вернулось в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 11:40 по местному времени (04:40 по Москве) борт благополучно приземлился в Хабаровске.

Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).