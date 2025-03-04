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Что случилось этой ночью: вторник, 4 марта

Трамп приказал приостановить военную помощь Украине, Сбербанк снизил ставки по ипотеке, в Ростовской области загорелся нефтепровод

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщило Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

- В Чертковском районе Ростовской области в результате массированной атаки БПЛА произошли возгорания на нефтепроводе и складе на территории промобъекта. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о безопасной эвакуации персонала. Возгорания потушили.

- Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 п. п. в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка на новостройки составит 28,2%, на вторичное жилье - 27,6%.

- ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти, начиная с апреля 2025 г. Решение было принято в ходе конференц-колла, на котором представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана обсудили текущее состояние рынка и его перспективы.

- Президент США увеличил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в страну.

- Воздушное судно, следовавшее по маршруту Хабаровск - Аян, вернулось в аэропорт вылета из-за задымления в салоне, сообщила пресс-служба хабаровской транспортной прокуратуры. СК проводит проверку.

- SpaceX отменила восьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy. Решение было принято за 40 мин. до старта, причины отмены не разглашаются.

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