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Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ
Дмитрий Песков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что для нормализации российско-американских отношений следовало бы избавиться от антироссийских санкций со стороны США.

"Наше отношение к этим санкциям хорошо известно - мы их считаем незаконными. И, конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможном снятии части санкций в отношении РФ со стороны США.

Касаясь перспектив снятия некоторых санкций в отношении РФ со стороны США, представитель Кремля отметил: "Здесь, наверное, преждевременно о чем-то говорить, мы не слышали никаких официальных заявлений".

Дмитрий Песков РФ США
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