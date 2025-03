РСПП приветствует создание "белой книги" для снятия санкций США

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) "горячо поддерживает" создание Американской торговой палатой в России (AmCham Russia) "белой книги" с предложениями правительству США, какие санкции целесообразно отменить в первую очередь, заявил журналистам президент российского бизнес-объединения Александр Шохин.

О том, что такой документ готовится, сообщил глава AmCham Russia Роберт Эйджи в интервью РБК.

"Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении подготовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы, в частности, поддержали. Например, гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов. Это то, что связано с безопасностью граждан, и такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. В равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений", - сказал журналистам Шохин, отметив при этом, что на встрече возврат к SWIFT оценивался главами бизнес-объединений как "трудно реализуемая вещь".

"Некоторые вещи, которые мы обсуждали, я их не увидел в сегодняшнем интервью, но, в частности, мы считали, что экологические проекты надо тоже исключать из санкций. А многие экологические проекты находятся, что отмечает Роберт в своем интервью, где-то на грани двойного назначения. Например, оборудование для чистой энергетики, для работы на шельфе, в Арктике и так далее. Кстати, мы начиная с 2014 года под эти санкции подпадаем, американские в том числе. И здесь очень важно понимать, что экология, Арктика, климат не имеют границ", - подчеркнул Шохин.

Помимо авиапрома и комплектующих для него, а также нормализации трансграничных платежей Эйджи перечислял следующие приоритетные с точки зрения работающих в РФ американских компаний направления для снятия санкций: отказ от запрета на инвестиции американских компаний в российские активы и снятие ограничений на поставку в РФ предметов роскоши.

"В целом идею подготовить такую "белую книгу" для американских властей мы горячо поддерживаем. Естественно, мы в режиме, скажем так, диалога ведем разговор с AmCham. Весьма полезен. И, насколько я понимаю, Роберт (Эйджи - ИФ) собирается с этими предложениями ехать в Вашингтон и обсуждать это, и в том числе в Большой американской торговой палате, в The U.S. Chamber of Commerce, с которой, кстати, в 2008 году было подписано соглашение о сотрудничестве", - сказал глава РСПП.

Отвечая на вопрос, когда такая "белая книга" могла бы быть представлена, Шохин отметил, что ее целесообразно подготовить в течение марта с учетом того, что президент США Дональд Трамп заявил ранее о возможной встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в течение месяца.