Главу Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко, сообщает во вторник Следственное управление СКР по региону.

"Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", - говорится в сообщении. По данному факту региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), заявили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали местного жителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями СКР устанавливаются обстоятельства и мотив совершенного преступления.