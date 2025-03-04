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Главу Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко, сообщает во вторник Следственное управление СКР по региону.

"Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", - говорится в сообщении. По данному факту региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), заявили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали местного жителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями СКР устанавливаются обстоятельства и мотив совершенного преступления.

СКР Алтайский край
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