Поиск

Поводом для убийства главы района на Алтае могло стать отстранение от должности

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Поводом для убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко мог стать конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным следствия, днем 4 марта в селе Завьялово задержанный из ружья выстрелил в главу района, а затем попытался свести счеты с жизнью. Он доставлен в медицинское учреждение.

По факту убийства Онищенко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Алтайский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На журналистку Юлию Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.

Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.

Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением

Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением

Главу Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ

Песков допустил, что приостановка военной помощи сподвигнет Киев к мирному процессу

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 26 марта

Суд приговорил к девяти годам заключения двух экс-сотрудников центра "Патриот"

Суд приговорил к девяти годам заключения двух экс-сотрудников центра "Патриот"

ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });