Поводом для убийства главы района на Алтае могло стать отстранение от должности

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Поводом для убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко мог стать конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным следствия, днем 4 марта в селе Завьялово задержанный из ружья выстрелил в главу района, а затем попытался свести счеты с жизнью. Он доставлен в медицинское учреждение.

По факту убийства Онищенко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.