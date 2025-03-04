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Пилотируемый корабль "Союз МС-27" отправится к МКС 8 апреля

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур состоится 8 апреля, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

В "Роскосмосе" сообщили, что во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) состоялось заседание главной медицинской комиссии по допуску экипажа к космическому полету.

"Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов "Роскосмоса", входящих в основной и дублирующий экипажи 73-й длительной экспедиции на МКС, за период предполётной подготовки и вынесла заключение о годности Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева к космическому полету", - сообщили в госкорпорации.

В основной экипаж "Союза МС-27" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, в дублирующий – космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Роскосмос МКС Союз МС-27 Союз-2.1а
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