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Космонавт Овчинин стал командиром МКС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Новым командиром Международной космической станции (МКС) стал российский космонавт Алексей Овчинин, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Сегодня российский космонавт Алексей Овчинин примет командование Международной космической станцией от астронавта Суниты Уилльямс", - сказали в пресс-службе.

Командир станции отвечает за выполнение программы полёта. Он управляет всем экипажем - как на российском, так и на американском сегменте, обеспечивая его безопасность. В случае нештатной ситуации командир МКС информирует Центры управления полетами в Королёве и в Хьюстоне.

"Командир МКС - переходящая должность. До Овчинина, за все время, станцией 33 раза руководили россияне. Во время церемонии передачи командования вручается символический "ключ от станции" и происходит удар в рынду", - сообщили в "Роскосмосе".

В настоящее время на станции работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Роскосмос МКС Алексей Овчинин
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