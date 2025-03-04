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Госдуме предложили увеличить отчисления от прибыли Банка России в бюджет

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект № 855643-8, который предлагает увеличить долю прибыли, перечисляемой Банком России в федеральный бюджет, с 75% до 80%.

В пояснительной записке к нему отмечается, что дополнительные поступления позволят усилить финансовую устойчивость государства и поддержать приоритетные социально-экономические программы.

"Одним из значимых источников доходов федерального бюджета является прибыль ЦБ, которая ежегодно перечисляется в федеральную бюджетную систему государства. В настоящее время законодательство устанавливает, что Банк России направляет в федеральный бюджет 75% своей прибыли, а оставшаяся часть распределяется в резервы и фонды различного назначения. Однако текущая экономическая ситуация требует увеличения объёма бюджетных поступлений, что возможно за счёт перераспределения доходов регулятора. В связи с этим предлагается увеличить долю прибыли Банка России, направляемую в федеральный бюджет, с 75% до 80%", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов проекта, дополнительные 5% прибыли могут быть направлены на льготное кредитование фермеров и развитие программ сельской ипотеки.

Законодательная инициатива внесена без заключения правительства.

Законопроект предусматривает вступление в силу с 1 января 2026 года, его положения будут применяться к прибыли Банка России, полученной за 2025 год и последующие.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, поступление доходов от прибыли ЦБ не заложено в федеральный бюджет на 2025 год. Согласно материалам, в 2026 году в бюджет может поступить 51 млрд рублей из прибыли Банка России, в 2027 году - 321,8 млрд рублей.

ЦБ в 2023 году вернулся к прибыли, получив 140,4 млрд рублей. По закону, Банк России перечисляет 75% прибыли в федеральный бюджет. Таким образом, объем поступлений в 2024 году (за 2023 год) составляет 105,3 млрд рублей.

Убыток ЦБ в 2022 году составил 721,7 млрд рублей, что в 27 раз больше убытка 2021 года (26,3 млрд рублей).

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