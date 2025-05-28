Правительство против увеличения бюджетных отчислений из прибыли Банка России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство не поддержало законопроект, предполагающий увеличение доли прибыли Банка России, перечисляемой в федеральный бюджет, с 75% до 80%, сказано в его отзыве, опубликованном в думской базе данных.

Законопроект № 855643-8 в марте в палату внесли депутаты от фракции "Справедливая Россия". Они предложили с 2025 года увеличить норматив прибыли ЦБ, подлежащей перечислению в бюджет, до 80%. По их мнению, эта мера позволит увеличить неналоговые доходы бюджета без повышения налоговой нагрузки.

Правительство в отзыве на законопроект указало на негативные последствия такой инициативы.

"Реализация предлагаемого законопроектом положения приведет к снижению доли прибыли, направляемой Банком России на покрытие убытков, связанных с выполнением своих функций, а также в резервный фонд, который предназначен для обеспечения стабильной деятельности Банка России при выполнении законодательно закрепленных за ним функций. С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

После утверждения годовой финансовой отчетности совет директоров ЦБ перечисляет в федеральный бюджет 75% фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов. Оставшаяся прибыль Банка России направляется в резервы и фонды различного назначения. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы отмечалось, что доходы от прибыли ЦБ в 2025 году не планируются. В 2026 году в бюджет может поступить 51 млрд рублей, а в 2027 году - 321,8 млрд рублей.