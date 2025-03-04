Горняков шахты "Воркутинская" эвакуировали с аварийного участка

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Работников шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь" эвакуировали из-за сигнала о превышении предельно допустимой концентрации метана, ведутся работы по разгазированию горных выработок, сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы компании "Воркутауголь", в понедельник в лаве пласта Тройного произошло отслоение пород кровли, в результате чего нарушилась целостность и стабильность работы двух дегазационных скважин. Многофункциональная газоаналитическая шахтная система "Микон" зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации метана. Работы в лаве были оперативно остановлены, работники выведены на поверхность. Пострадавших нет. В настоящее время работы по разгазированию горных выработок шахты "Воркутинская" продолжаются.

Вечером во вторник региональное управление МЧС сообщило о возникновении аварийной ситуации в блоке "Воркутинская" шахты "Заполярная- 2". Там произошло загазирование участка выработки № 8. На место выехали два отделения и руководство военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что на участке, где произошло загазирование, находились 114 горняков.

"Выводятся в безопасную зону", - сказал собеседник агентства.

АО "Воркутауголь" – одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России.



