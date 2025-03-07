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Лава шахты "Воркутаугля" возобновила работу после разгазирования

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Воркутинский городской суд принял решение о возобновлении эксплуатации лавы 912-ю пласта Тройного шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь", сообщает пресс-служба компании.

Нарушения требований промышленной безопасности, выявленные Ростехнадзором, устранены. Целостность и стабильность работы дегазационных скважин восстановлена. Лава работает в штатном режиме.

3 марта в лаве 912-ю шахты "Воркутинская" произошло отслоение пород кровли, в результате чего нарушились целостность и стабильность работы двух дегазационных скважин. Многофункциональная газоаналитическая шахтная система "Микон" зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации метана. Работы в лаве были оперативно остановлены, работники выведены на поверхность. Пострадавших нет.

АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России.

Воркутауголь Ростехнадзор Воркутинская Воркутинский городской суд Микон Воркута
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