При взрыве в краснодарском Белореченске эвакуированы 54 человека

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В городе Белореченске Краснодарского края произошел хлопок газовоздушной смеси, эвакуированы 54 человека, 12 из которых - дети, сообщили в МЧС России.

"В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов", - написали в телеграм-канале МЧС.

Пятерым жильцам оказывают помощь. Организована работа пункта временного размещения. К ликвидации последствий ЧП привлечены 67 специалистов и 23 единицы техники.