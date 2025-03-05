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Что случилось этой ночью: среда, 5 марта

Трамп заявил о готовности Зеленского к переговорам по конфликту с РФ, взрыв газа в жилом доме на Кубани, в Дагестане ликвидированы боевики

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп сообщил о готовности Зеленского к переговорам по украинскому урегулированию. Он также заявил, что Зеленский готов подписать с США соглашение по редкоземельным металлам.

- Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодарском крае. Два человека госпитализированы, эвакуировано 54.

- В Дагестане ликвидированы четверо боевиков, связанных с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает НАК.

- Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области. Президент также провел с ним встречу.

- Трамп заявил о готовности принять в состав США Гренландию при согласии ее жителей. Однако он считает, что США "заполучат" Гренландию "так или иначе".

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