Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

"Назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области", - говорится в документе, размещенном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Накануне сообщалось, что Путин утвердил первого вице-губернатора Новгородской области Дронова на посту врио главы региона и провел с ним встречу.

"Входите в курс дел? Собственно говоря, там входить нечего, вы и так в курсе", - сказал президент на встрече с чиновником и поинтересовался, сколько лет тот работает в регионе.

Услышав ответ, что Дронов на посту уже восемь лет, глава государства добавил: "Новизны особой нет, но тем не менее другая позиция все-таки требует особого отношения к делу".