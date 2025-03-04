Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на посту врио главы региона и провел с ним встречу.

"Входите в курс дел? Собственно говоря, там входить нечего, вы и так в курсе", - сказал Путин на встрече с Дроновым и поинтересовался, сколько лет тот работает в регионе.

Услышав ответ, что Дронов на посту уже восемь лет, глава государства добавил: "Новизны особой нет, но тем не менее другая позиция все-таки требует особого отношения к делу".